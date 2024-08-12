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Чуприков Пётр Тимофеевич

Место рождения

Максимов Починок

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Чуприков Тимофей Иванович

Мать: Чуприкова Марина Никитовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуприкова Ненила Степановна

Рождение ребёнка
01.08.1817

Сын: Чуприков Степан Петрович

Мать ребёнка: Чуприкова Ненила Степановна

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: (Чуприкова) Агафья Петровна

Мать ребёнка: Чуприкова Ненила Степановна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Чуприков Никита Петрович

Мать ребёнка: Чуприкова Ненила Степановна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Чуприков Зиновий Петрович

Мать ребёнка: Чуприкова Ненила Степановна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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