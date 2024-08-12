Чуприков Пётр Тимофеевич
Место рожденияМаксимов Починок
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1817
Мать ребёнка: Чуприкова Ненила Степановна
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: (Чуприкова) Агафья Петровна
Мать ребёнка: Чуприкова Ненила Степановна
Рождение ребёнка
Около 1826
Мать ребёнка: Чуприкова Ненила Степановна
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Чуприков Зиновий Петрович
Мать ребёнка: Чуприкова Ненила Степановна
Смерть
Неизвестно