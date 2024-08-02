Чуприкова Марина Никитовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1792
Отец ребёнка: Чуприков Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Фёкла Тимофеевна
Отец ребёнка: Чуприков Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Матрёна Тимофеевна
Отец ребёнка: Чуприков Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Федосья Тимофеевна
Отец ребёнка: Чуприков Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
03.08.1803
Сын: Чуприков Стефан Степан Тимофеевич
Отец ребёнка: Чуприков Тимофей Иванович
Д. Максимова починка у кр Тимофея Иванова родился сын Стефан, восприемником ему был той же деревни крн Сергей евдокимов, крещён 5 числа священником Петром.
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Чуприков Терентий Тимофеевич
Отец ребёнка: Чуприков Тимофей Иванович
Смерть
Неизвестно