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Чуприкова Марина Никитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1765 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуприков Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Чуприков Пётр Тимофеевич

Отец ребёнка: Чуприков Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Фёкла Тимофеевна

Отец ребёнка: Чуприков Тимофей Иванович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Матрёна Тимофеевна

Отец ребёнка: Чуприков Тимофей Иванович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Федосья Тимофеевна

Отец ребёнка: Чуприков Тимофей Иванович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.08.1803

Сын: Чуприков Стефан Степан Тимофеевич

Отец ребёнка: Чуприков Тимофей Иванович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Д. Максимова починка у кр Тимофея Иванова родился сын Стефан, восприемником ему был той же деревни крн Сергей евдокимов, крещён 5 числа священником Петром.
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Чуприков Терентий Тимофеевич

Отец ребёнка: Чуприков Тимофей Иванович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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