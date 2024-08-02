Чуприков Тимофей Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: Чуприков Иван Васильевич
Мать: Ульяна Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1792
Мать ребёнка: Чуприкова Марина Никитовна
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Фёкла Тимофеевна
Мать ребёнка: Чуприкова Марина Никитовна
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Матрёна Тимофеевна
Мать ребёнка: Чуприкова Марина Никитовна
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Федосья Тимофеевна
Мать ребёнка: Чуприкова Марина Никитовна
Рождение ребёнка
03.08.1803
Сын: Чуприков Стефан Степан Тимофеевич
Мать ребёнка: Чуприкова Марина Никитовна
Д. Максимова починка у кр Тимофея Иванова родился сын Стефан, восприемником ему был той же деревни крн Сергей евдокимов, крещён 5 числа священником Петром.
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Чуприков Терентий Тимофеевич
Мать ребёнка: Чуприкова Марина Никитовна
Смерть
Неизвестно