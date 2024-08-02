Чуприков Тимофей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧуприков Тимофей Иванович

Чуприков Тимофей Иванович

Место рождения

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Чуприков Иван Васильевич

Мать: Ульяна Яковлева

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуприкова Марина Никитовна

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Чуприков Пётр Тимофеевич

Мать ребёнка: Чуприкова Марина Никитовна

Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Фёкла Тимофеевна

Мать ребёнка: Чуприкова Марина Никитовна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Матрёна Тимофеевна

Мать ребёнка: Чуприкова Марина Никитовна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Федосья Тимофеевна

Мать ребёнка: Чуприкова Марина Никитовна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.08.1803

Сын: Чуприков Стефан Степан Тимофеевич

Мать ребёнка: Чуприкова Марина Никитовна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Д. Максимова починка у кр Тимофея Иванова родился сын Стефан, восприемником ему был той же деревни крн Сергей евдокимов, крещён 5 числа священником Петром.
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Чуприков Терентий Тимофеевич

Мать ребёнка: Чуприкова Марина Никитовна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.