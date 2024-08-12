Чуприкова Ненила Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуприкова Ненила Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1792 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуприков Пётр Тимофеевич

Рождение ребёнка
01.08.1817

Сын: Чуприков Степан Петрович

Отец ребёнка: Чуприков Пётр Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: (Чуприкова) Агафья Петровна

Отец ребёнка: Чуприков Пётр Тимофеевич

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Чуприков Никита Петрович

Отец ребёнка: Чуприков Пётр Тимофеевич

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Чуприков Зиновий Петрович

Отец ребёнка: Чуприков Пётр Тимофеевич

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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