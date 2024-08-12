Чуприкова Ненила Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1817
Отец ребёнка: Чуприков Пётр Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: (Чуприкова) Агафья Петровна
Отец ребёнка: Чуприков Пётр Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1826
Отец ребёнка: Чуприков Пётр Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Чуприков Зиновий Петрович
Отец ребёнка: Чуприков Пётр Тимофеевич
Смерть
Неизвестно