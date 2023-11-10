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Толмаков Дмитрий Матвеевич

Место рождения

Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

20.10.1871 ст.

Дата смерти

После 1911

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1871 ст.

Отец: Толмаков Матвей Егорович

Мать: Толмакова Евгения Емельяновна

Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-39 стр.81-82 (Рождение №-53м)
Крещение
22.10.1871 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Андрей Петрович - в/о крестьянин Г.Венюкова из д.Новосёлка Крёстная мать: Мария Андреевна - в/о крестьянская жена Г.Прудникова из д.Бол.Горка
Бракосочетание
До 1897 ст.

Жена: Толмакова Феодосия Яковлевна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
02.05.1899 ст.

Сын: Толмаков Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Толмакова Феодосия Яковлевна

Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.12.1904 ст.

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Толмакова Феодосия Яковлевна

Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
11.03.1906 ст.

Сын: Толмаков Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Толмакова Феодосия Яковлевна

Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.81-82 (Рождение №-23ж)
Восприемник
21.05.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.90-91 (Рождение №-45м) Крестный сын - Толмаков Фёдор Константинович из д.Новосёлка (родной племянник)
Смерть
После 1911
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