Толмаков Дмитрий Матвеевич
Место рождения
Дата рождения20.10.1871 ст.
Дата смертиПосле 1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1871 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-39 стр.81-82 (Рождение №-53м)
Крещение
22.10.1871 ст.
Крёстный отец: Андрей Петрович - в/о крестьянин Г.Венюкова из д.Новосёлка Крёстная мать: Мария Андреевна - в/о крестьянская жена Г.Прудникова из д.Бол.Горка
Бракосочетание
До 1897 ст.
Рождение ребёнка
02.05.1899 ст.
Мать ребёнка: Толмакова Феодосия Яковлевна
Рождение ребёнка
10.12.1904 ст.
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Толмакова Феодосия Яковлевна
Рождение ребёнка
11.03.1906 ст.
Сын: Толмаков Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Толмакова Феодосия Яковлевна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.81-82 (Рождение №-23ж)
Восприемник
21.05.1906 ст.
МК 56-13-44 стр.90-91 (Рождение №-45м) Крестный сын - Толмаков Фёдор Константинович из д.Новосёлка (родной племянник)
Смерть
После 1911