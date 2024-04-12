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Толмаков Матвей Егорович

Место рождения

Слеповское, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1844 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Слеповское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
РС 200-14-76 стр.715-716 (Ревизские сказки. 9-я ревизия 25.10.1850 ст - 6 лет)
Бракосочетание
До 1869 ст.

Жена: Толмакова Евгения Емельяновна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
20.10.1871 ст.

Сын: Толмаков Дмитрий Матвеевич

Мать ребёнка: Толмакова Евгения Емельяновна

Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-39 стр.81-82 (Рождение №-53м)
Рождение ребёнка
1879 ст.

Сын: Толмаков Константин Матвеевич

Мать ребёнка: Толмакова Евгения Емельяновна

Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1882 ст.

Дочь: Соколова Елена Матвеевна

Мать ребёнка: Толмакова Евгения Емельяновна

Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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