Толмаков Матвей Егорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1844 ст.
РС 200-14-76 стр.715-716 (Ревизские сказки. 9-я ревизия 25.10.1850 ст - 6 лет)
Бракосочетание
До 1869 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
20.10.1871 ст.
Сын: Толмаков Дмитрий Матвеевич
Мать ребёнка: Толмакова Евгения Емельяновна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-39 стр.81-82 (Рождение №-53м)
Рождение ребёнка
1879 ст.
Сын: Толмаков Константин Матвеевич
Мать ребёнка: Толмакова Евгения Емельяновна
Рождение ребёнка
Около 1882 ст.
Дочь: Соколова Елена Матвеевна
Мать ребёнка: Толмакова Евгения Емельяновна
Смерть
Неизвестно