Толмакова (-) Евгения Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толмакова (-) Евгения Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1850 ст.

Дата смерти

После 1889 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1869 ст.

Муж: Толмаков Матвей Егорович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
20.10.1871 ст.

Сын: Толмаков Дмитрий Матвеевич

Отец ребёнка: Толмаков Матвей Егорович

Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-39 стр.81-82 (Рождение №-53м)
Рождение ребёнка
1879 ст.

Сын: Толмаков Константин Матвеевич

Отец ребёнка: Толмаков Матвей Егорович

Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1882 ст.

Дочь: Соколова Елена Матвеевна

Отец ребёнка: Толмаков Матвей Егорович

Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1889 ст.
Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область
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