Толмакова (-) Евгения Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1850 ст.
Дата смертиПосле 1889 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1869 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
20.10.1871 ст.
Сын: Толмаков Дмитрий Матвеевич
Отец ребёнка: Толмаков Матвей Егорович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-39 стр.81-82 (Рождение №-53м)
Рождение ребёнка
1879 ст.
Сын: Толмаков Константин Матвеевич
Отец ребёнка: Толмаков Матвей Егорович
Рождение ребёнка
Около 1882 ст.
Дочь: Соколова Елена Матвеевна
Отец ребёнка: Толмаков Матвей Егорович
Смерть
После 1889 ст.