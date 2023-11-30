Толмаков Алексей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения11.03.1906 ст.
Дата смерти11.08.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1906 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.81-82 (Рождение №-23ж)
Крещение
14.03.1906 ст.
Крёстный отец: Румянцев Михаил Васильевич - запасной Унтер-офицер из д.Новосёлка (2-юродный дядя) Крёстная мать: не указана
Смерть
11.08.1906 ст.
Младенец в 5 мес. (от кори)
Похороны
13.08.1906 ст.
МК 56-13-44 стр.140-141 (Умершие №-62м)