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Толмаков Алексей Дмитриевич

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Место рождения

Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

11.03.1906 ст.

Дата смерти

11.08.1906 ст.

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1906 ст.

Отец: Толмаков Дмитрий Матвеевич

Мать: Толмакова Феодосия Яковлевна

Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.81-82 (Рождение №-23ж)
Крещение
14.03.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Румянцев Михаил Васильевич - запасной Унтер-офицер из д.Новосёлка (2-юродный дядя) Крёстная мать: не указана
Смерть
11.08.1906 ст.
Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Младенец в 5 мес. (от кори)
Похороны
13.08.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.140-141 (Умершие №-62м)
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