Суханов Никифор Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: Суханов Иван Иванович
Место жительства
1763
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Суханов Степан Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1791
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Суханов Тимофей Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1811
Смерть
Неизвестно