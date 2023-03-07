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Суханов Никифор Иванович

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Место рождения

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Суханов Иван Иванович

Мать: Суханова Фёкла Степановна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Суханов Степан Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Суханов Яков Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Суханов Тимофей Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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