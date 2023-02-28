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Суханов Степан Никифорович

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Место рождения

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Суханов Никифор Иванович

Мать: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Суханов Андрей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Суханов Николай Степанович

Мать ребёнка: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Минодора Степановна

Мать ребёнка: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Суханов Руф Степанович

Мать ребёнка: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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