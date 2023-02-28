Суханов Степан Никифорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Суханов Никифор Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Суханов Андрей Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Суханов Николай Степанович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Минодора Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1826
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно