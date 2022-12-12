Суханова Фёкла Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1758
Отец ребёнка: Суханов Иван Иванович
Бракосочетание
До 1758
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Суханов Иван Иванович
Место жительства
1763
Рождение ребёнка
01.03.1777 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Суханов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно