Суханова Фёкла Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова Фёкла Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1740 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Суханов Никифор Иванович

Отец ребёнка: Суханов Иван Иванович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1758

Муж: Суханов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Суханов Иван Иванович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.03.1777 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Суханов Иван Иванович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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