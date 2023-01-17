Суханов Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1740
Дата смерти1810
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: Суханов Иван Аврамович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1758
Мать ребёнка: Суханова Фёкла Степановна
Бракосочетание
До 1758
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Суханова Фёкла Степановна
Место жительства
1763
Рождение ребёнка
01.03.1777 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Суханова Фёкла Степановна
Смерть
1810