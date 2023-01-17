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Суханов Иван Иванович

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Место рождения

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Суханов Иван Аврамович

Мать: не указана

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Суханов Никифор Иванович

Мать ребёнка: Суханова Фёкла Степановна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1758

Жена: Суханова Фёкла Степановна

Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Суханова Фёкла Степановна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.03.1777 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Суханова Фёкла Степановна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1810
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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