Сентюрина (Серкова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сентюрина (Серкова) Авдотья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.02.1787

Дата смерти

28.02.1867

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1787

Отец: Серковъ Степанъ

Мать: Серкова Зиновья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.01.1809

Муж: Сентюринъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.12.1809

Сын: Сентюринъ Данила

Отец ребёнка: Сентюринъ Петръ

Рождение ребёнка
17.01.1811

Дочь: Сентюрина Татьяна

Отец ребёнка: Сентюринъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1813

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Сентюринъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.09.1815

Дочь: Сентюрина Анна

Отец ребёнка: Сентюринъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Сын: Сентюринъ Яковъ

Отец ребёнка: Сентюринъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
28.02.1867
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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