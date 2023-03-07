Сентюрина (Серкова) Авдотья
Место рождения
Дата рождения28.02.1787
Дата смерти28.02.1867
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1787
Отец: Серковъ Степанъ
Мать: Серкова Зиновья
Бракосочетание
24.01.1809
Муж: Сентюринъ Петръ
Рождение ребёнка
11.12.1809
Сын: Сентюринъ Данила
Отец ребёнка: Сентюринъ Петръ
Рождение ребёнка
17.01.1811
Дочь: Сентюрина Татьяна
Отец ребёнка: Сентюринъ Петръ
Рождение ребёнка
20.07.1813
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Сентюринъ Петръ
Рождение ребёнка
02.09.1815
Дочь: Сентюрина Анна
Отец ребёнка: Сентюринъ Петръ
Рождение ребёнка
1824
Сын: Сентюринъ Яковъ
Отец ребёнка: Сентюринъ Петръ
Смерть
28.02.1867