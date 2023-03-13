Серковъ Степанъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серковъ Степанъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

27.10.1818

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Серковъ Федоръ

Мать: Серкова Матрена

Рождение ребёнка
28.02.1787

Дочь: Сентюрина Авдотья

Мать ребёнка: Серкова Зиновья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Серковъ Алексей

Мать ребёнка: Серкова Зиновья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Серковъ Кузьма

Мать ребёнка: Серкова Зиновья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серкова Зиновья

Смерть
27.10.1818
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан