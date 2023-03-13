Серковъ Степанъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смерти27.10.1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Серковъ Федоръ
Мать: Серкова Матрена
Рождение ребёнка
28.02.1787
Дочь: Сентюрина Авдотья
Мать ребёнка: Серкова Зиновья
Рождение ребёнка
1790
Сын: Серковъ Алексей
Мать ребёнка: Серкова Зиновья
Рождение ребёнка
1791
Сын: Серковъ Кузьма
Мать ребёнка: Серкова Зиновья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серкова Зиновья
Смерть
27.10.1818