Серкова (Лешина) Зиновья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти09.07.1802
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Лешинъ Степанъ
Мать: Лешина Марья Петрова
Рождение ребёнка
28.02.1787
Дочь: Сентюрина Авдотья
Отец ребёнка: Серковъ Степанъ
Рождение ребёнка
1790
Сын: Серковъ Алексей
Отец ребёнка: Серковъ Степанъ
Рождение ребёнка
1791
Сын: Серковъ Кузьма
Отец ребёнка: Серковъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Серковъ Степанъ
Смерть
09.07.1802