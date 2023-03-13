Серкова (Лешина) Зиновья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серкова (Лешина) Зиновья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

09.07.1802

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Лешинъ Степанъ

Мать: Лешина Марья Петрова

Рождение ребёнка
28.02.1787

Дочь: Сентюрина Авдотья

Отец ребёнка: Серковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Серковъ Алексей

Отец ребёнка: Серковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Серковъ Кузьма

Отец ребёнка: Серковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серковъ Степанъ

Смерть
09.07.1802
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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