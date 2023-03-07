Сентюринъ Яковъ
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти08.02.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Сентюринъ Петръ
Мать: Сентюрина Авдотья
Бракосочетание
04.05.1841
Жена: Сентюрина Прасковія
Рождение ребёнка
01.12.1846
Сын: Сентюринъ Степанъ
Мать ребёнка: Сентюрина Прасковія
Рождение ребёнка
17.11.1848
Сын: Сентюринъ Михаилъ
Мать ребёнка: Сентюрина Прасковія
Работа или профессия
1849
Служитель
Рождение ребёнка
01.04.1850
Сын: Сентюринъ Василий
Мать ребёнка: Сентюрина Прасковія
Рождение ребёнка
13.12.1855
Сын: Сентюринъ Петръ
Мать ребёнка: Сентюрина Прасковія
Смерть
08.02.1884