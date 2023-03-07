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Сентюринъ Яковъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1824

Дата смерти

08.02.1884

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Сентюринъ Петръ

Мать: Сентюрина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.05.1841

Жена: Сентюрина Прасковія

Рождение ребёнка
01.12.1846

Сын: Сентюринъ Степанъ

Мать ребёнка: Сентюрина Прасковія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.11.1848

Сын: Сентюринъ Михаилъ

Мать ребёнка: Сентюрина Прасковія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
1849
Служитель
Рождение ребёнка
01.04.1850

Сын: Сентюринъ Василий

Мать ребёнка: Сентюрина Прасковія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.12.1855

Сын: Сентюринъ Петръ

Мать ребёнка: Сентюрина Прасковія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
08.02.1884
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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