Сентюрина (Потѣшины) Прасковія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сентюрина (Потѣшины) Прасковія

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1826

Дата смерти

17.11.1899

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Потѣшинъ Игнатій

Мать: Потѣшина Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.05.1841

Муж: Сентюринъ Яковъ

Рождение ребёнка
01.12.1846

Сын: Сентюринъ Степанъ

Отец ребёнка: Сентюринъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.11.1848

Сын: Сентюринъ Михаилъ

Отец ребёнка: Сентюринъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1850

Сын: Сентюринъ Василий

Отец ребёнка: Сентюринъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.12.1855

Сын: Сентюринъ Петръ

Отец ребёнка: Сентюринъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
17.11.1899
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: параличъ
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