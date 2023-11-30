Сентюрина (Потѣшины) Прасковія
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти17.11.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Потѣшинъ Игнатій
Мать: Потѣшина Настасья
Бракосочетание
04.05.1841
Муж: Сентюринъ Яковъ
Рождение ребёнка
01.12.1846
Сын: Сентюринъ Степанъ
Отец ребёнка: Сентюринъ Яковъ
Рождение ребёнка
17.11.1848
Сын: Сентюринъ Михаилъ
Отец ребёнка: Сентюринъ Яковъ
Рождение ребёнка
01.04.1850
Сын: Сентюринъ Василий
Отец ребёнка: Сентюринъ Яковъ
Рождение ребёнка
13.12.1855
Сын: Сентюринъ Петръ
Отец ребёнка: Сентюринъ Яковъ
Смерть
17.11.1899
Причина смерти: параличъ