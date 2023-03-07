Щетинина (Глебова) Ульяна Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щетинина (Глебова) Ульяна Прокофьевна

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Место рождения

Шелаево, Валуйский, Белгородская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Глебов Прокофий Яковлевич

Мать: не указана

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
26.07.1928

Дочь: Литвин Ольга Трофимовна

Отец ребёнка: Щетинин Трофим Петрович

Колыхалино, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
07.02.1930

Дочь: Ерохина Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Щетинин Трофим Петрович

Колыхалино, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Кобозева Елизавета Трофимовна

Отец ребёнка: Щетинин Трофим Петрович

Колыхалино, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Щетинин Василий Трофимович

Отец ребёнка: Щетинин Трофим Петрович

Колыхалино, Валуйский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щетинин Трофим Петрович

Смерть
Неизвестно
Колыхалино, Валуйский, Белгородская область
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