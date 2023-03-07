Щетинина (Глебова) Ульяна Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Глебов Прокофий Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1928
Дочь: Литвин Ольга Трофимовна
Отец ребёнка: Щетинин Трофим Петрович
Рождение ребёнка
07.02.1930
Дочь: Ерохина Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Щетинин Трофим Петрович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Кобозева Елизавета Трофимовна
Отец ребёнка: Щетинин Трофим Петрович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Щетинин Василий Трофимович
Отец ребёнка: Щетинин Трофим Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно