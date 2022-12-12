Глебова Анисья Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.04.1890
Дочь: Ерохина Федора Прокофьевна
Отец ребёнка: Глебов Прокофий Яковлевич
Рождение ребёнка
?.03.1895
Дочь: Рощупкина Варвара Прокофьевна
Отец ребёнка: Глебов Прокофий Яковлевич
Рождение ребёнка
?.12.1895
Сын: Глебов Василий Прокофьевич
Отец ребёнка: Глебов Прокофий Яковлевич
Рождение ребёнка
?.02.1898
Сын: Глебов Афанасий Прокофьевич
Отец ребёнка: Глебов Прокофий Яковлевич
Рождение ребёнка
07.05.1907
Сын: Глебов Никита Прокофьевич
Отец ребёнка: Глебов Прокофий Яковлевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Глебов Николай Прокофьевич
Отец ребёнка: Глебов Прокофий Яковлевич
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Глебов Прокофий Яковлевич
Рождение ребёнка
15.11.1915
Дочь: Шелайкина Анна Прокофьевна
Отец ребёнка: Глебов Прокофий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно