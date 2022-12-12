Глебова Анисья Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глебова Анисья Прокофьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.04.1890

Дочь: Ерохина Федора Прокофьевна

Отец ребёнка: Глебов Прокофий Яковлевич

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
?.03.1895

Дочь: Рощупкина Варвара Прокофьевна

Отец ребёнка: Глебов Прокофий Яковлевич

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
?.12.1895

Сын: Глебов Василий Прокофьевич

Отец ребёнка: Глебов Прокофий Яковлевич

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
?.02.1898

Сын: Глебов Афанасий Прокофьевич

Отец ребёнка: Глебов Прокофий Яковлевич

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
07.05.1907

Сын: Глебов Никита Прокофьевич

Отец ребёнка: Глебов Прокофий Яковлевич

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Глебов Николай Прокофьевич

Отец ребёнка: Глебов Прокофий Яковлевич

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Глебов Денис Прокофьевич

Отец ребёнка: Глебов Прокофий Яковлевич

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
15.11.1915

Дочь: Шелайкина Анна Прокофьевна

Отец ребёнка: Глебов Прокофий Яковлевич

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глебов Прокофий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
Шелаево, Валуйский, Белгородская область
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