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Глебов Прокофий Яковлевич

Место рождения

Шелаево, Валуйский, Белгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глебов Яков

Мать: Глебова ?

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Бракосочетание
Около 1889

Жена: Глебова Анисья Прокофьевна

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
?.04.1890

Дочь: Ерохина Федора Прокофьевна

Мать ребёнка: Глебова Анисья Прокофьевна

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
?.03.1895

Дочь: Рощупкина Варвара Прокофьевна

Мать ребёнка: Глебова Анисья Прокофьевна

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
?.12.1895

Сын: Глебов Василий Прокофьевич

Мать ребёнка: Глебова Анисья Прокофьевна

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
?.02.1898

Сын: Глебов Афанасий Прокофьевич

Мать ребёнка: Глебова Анисья Прокофьевна

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Щетинина Ульяна Прокофьевна

Мать ребёнка: Глебова Анисья Прокофьевна

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
07.05.1907

Сын: Глебов Никита Прокофьевич

Мать ребёнка: Глебова Анисья Прокофьевна

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Глебов Николай Прокофьевич

Мать ребёнка: Глебова Анисья Прокофьевна

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Глебов Денис Прокофьевич

Мать ребёнка: Глебова Анисья Прокофьевна

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
15.11.1915

Дочь: Шелайкина Анна Прокофьевна

Мать ребёнка: Глебова Анисья Прокофьевна

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Смерть
1922
Шелаево, Валуйский, Белгородская область
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