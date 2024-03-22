Глебов Прокофий Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1922
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Глебов Яков
Мать: Глебова ?
Бракосочетание
Около 1889
Рождение ребёнка
?.04.1890
Дочь: Ерохина Федора Прокофьевна
Мать ребёнка: Глебова Анисья Прокофьевна
Рождение ребёнка
?.03.1895
Дочь: Рощупкина Варвара Прокофьевна
Мать ребёнка: Глебова Анисья Прокофьевна
Рождение ребёнка
?.12.1895
Сын: Глебов Василий Прокофьевич
Мать ребёнка: Глебова Анисья Прокофьевна
Рождение ребёнка
?.02.1898
Сын: Глебов Афанасий Прокофьевич
Мать ребёнка: Глебова Анисья Прокофьевна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Щетинина Ульяна Прокофьевна
Мать ребёнка: Глебова Анисья Прокофьевна
Рождение ребёнка
07.05.1907
Сын: Глебов Никита Прокофьевич
Мать ребёнка: Глебова Анисья Прокофьевна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Глебов Николай Прокофьевич
Мать ребёнка: Глебова Анисья Прокофьевна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Глебова Анисья Прокофьевна
Рождение ребёнка
15.11.1915
Дочь: Шелайкина Анна Прокофьевна
Мать ребёнка: Глебова Анисья Прокофьевна
Смерть
1922