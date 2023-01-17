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Щетинин Трофим Петрович

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Место рождения

Колыхалино, Валуйский, Белгородская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Щетинин Петр Яковлевич

Мать: не указана

Колыхалино, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
26.07.1928

Дочь: Литвин Ольга Трофимовна

Мать ребёнка: Щетинина Ульяна Прокофьевна

Колыхалино, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
07.02.1930

Дочь: Ерохина Мария Трофимовна

Мать ребёнка: Щетинина Ульяна Прокофьевна

Колыхалино, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Кобозева Елизавета Трофимовна

Мать ребёнка: Щетинина Ульяна Прокофьевна

Колыхалино, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Щетинин Василий Трофимович

Мать ребёнка: Щетинина Ульяна Прокофьевна

Колыхалино, Валуйский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щетинина Ульяна Прокофьевна

Смерть
Неизвестно
Колыхалино, Валуйский, Белгородская область
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