Щетинин Трофим Петрович
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Щетинин Петр Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1928
Дочь: Литвин Ольга Трофимовна
Мать ребёнка: Щетинина Ульяна Прокофьевна
Рождение ребёнка
07.02.1930
Дочь: Ерохина Мария Трофимовна
Мать ребёнка: Щетинина Ульяна Прокофьевна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Кобозева Елизавета Трофимовна
Мать ребёнка: Щетинина Ульяна Прокофьевна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Щетинин Василий Трофимович
Мать ребёнка: Щетинина Ульяна Прокофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно