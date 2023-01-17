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Щетинин Петр Яковлевич

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Место рождения

Колыхалино, Валуйский, Белгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щетинин Яков Антонович

Мать: не указана

Колыхалино, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Щетинин Владимир Петрович

Мать ребёнка: не указана

Колыхалино, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Щетинин Трофим Петрович

Мать ребёнка: не указана

Колыхалино, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щетинин Наум Петрович

Мать ребёнка: не указана

Колыхалино, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чувильгина Варвара Петровна

Мать ребёнка: не указана

Колыхалино, Валуйский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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