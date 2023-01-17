Щетинин Петр Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щетинин Яков Антонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Щетинин Владимир Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чувильгина Варвара Петровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно