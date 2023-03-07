Асеев (однодворец) Петр Фролович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асеев (однодворец) Петр Фролович

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Асеев (однодворец) Фрол Игнатьевич

Мать: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Агафья Петровна

Мать ребёнка: Асеева Анастасия Михайловна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Асеева Анастасия Михайловна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1838

Сын: Асеев (однодворец) Федор Петрович

Мать ребёнка: Асеева Анастасия Михайловна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1845

Сын: Асеев (однодворец) Иван Петрович

Мать ребёнка: Асеева Анастасия Михайловна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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