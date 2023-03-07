Асеев (однодворец) Петр Фролович
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Асеев (однодворец) Фрол Игнатьевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Агафья Петровна
Мать ребёнка: Асеева Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Асеева Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Асеев (однодворец) Федор Петрович
Мать ребёнка: Асеева Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Асеев (однодворец) Иван Петрович
Мать ребёнка: Асеева Анастасия Михайловна
Смерть
Неизвестно