Асеев (однодворец) Федор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асеев (однодворец) Федор Петрович

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1838

Дата смерти

24.07.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Асеев (однодворец) Петр Фролович

Мать: Асеева Анастасия Михайловна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1865

Дочь: Тарасова Евгения Асеева

Мать ребёнка: Асеева Пелагея Ефремовна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1867

Сын: Асеев (однодворец) Герасим Федорович

Мать ребёнка: Асеева Пелагея Ефремовна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.12.1876

Дочь: Асеева Ульяна Асеева

Мать ребёнка: Асеева Пелагея Ефремовна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асеева Пелагея Ефремовна

Смерть
24.07.1906
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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