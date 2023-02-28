Асеев (однодворец) Федор Петрович
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смерти24.07.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Рождение ребёнка
01.01.1865
Дочь: Тарасова Евгения Асеева
Мать ребёнка: Асеева Пелагея Ефремовна
Рождение ребёнка
01.03.1867
Сын: Асеев (однодворец) Герасим Федорович
Мать ребёнка: Асеева Пелагея Ефремовна
Рождение ребёнка
13.12.1876
Дочь: Асеева Ульяна Асеева
Мать ребёнка: Асеева Пелагея Ефремовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Асеева Пелагея Ефремовна
Смерть
24.07.1906