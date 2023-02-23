Асеева Пелагея Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асеева Пелагея Ефремовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1865

Дочь: Тарасова Евгения Асеева

Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Федор Петрович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1867

Сын: Асеев (однодворец) Герасим Федорович

Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Федор Петрович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.12.1876

Дочь: Асеева Ульяна Асеева

Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Федор Петрович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асеев (однодворец) Федор Петрович

Смерть
Неизвестно
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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