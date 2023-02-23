Асеева Пелагея Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1865
Дочь: Тарасова Евгения Асеева
Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Федор Петрович
Рождение ребёнка
01.03.1867
Сын: Асеев (однодворец) Герасим Федорович
Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Федор Петрович
Рождение ребёнка
13.12.1876
Дочь: Асеева Ульяна Асеева
Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Федор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно