Асеева Анастасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Агафья Петровна
Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Петр Фролович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Петр Фролович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Асеев (однодворец) Федор Петрович
Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Петр Фролович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Асеев (однодворец) Иван Петрович
Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Петр Фролович
Смерть
Неизвестно