Асеева Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАсеева Анастасия Михайловна

Асеева Анастасия Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Агафья Петровна

Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Петр Фролович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Петр Фролович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1838

Сын: Асеев (однодворец) Федор Петрович

Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Петр Фролович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1845

Сын: Асеев (однодворец) Иван Петрович

Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Петр Фролович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close