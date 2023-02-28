Асеев (однодворец) Фрол Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асеев (однодворец) Фрол Игнатьевич

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1780

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1803

Сын: Асеев (однодворец) Петр Фролович

Мать ребёнка: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Феодосия Фроловна

Мать ребёнка: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1811

Сын: Асеев (рекрут , Однодворец) Родион Фролович

Мать ребёнка: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1814

Сын: Асеев (однодворец) Леонтий Фролович

Мать ребёнка: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
1835
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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