Асеев (однодворец) Фрол Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смерти1835
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Асеев (однодворец) Петр Фролович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Феодосия Фроловна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1811
Сын: Асеев (рекрут , Однодворец) Родион Фролович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1814
Сын: Асеев (однодворец) Леонтий Фролович
Мать ребёнка: ?
Смерть
1835