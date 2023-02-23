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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Асеев (однодворец) Петр Фролович
Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Фрол Игнатьевич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Феодосия Фроловна
Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Фрол Игнатьевич
Рождение ребёнка
1811
Рождение ребёнка
1814
Сын: Асеев (однодворец) Леонтий Фролович
Отец ребёнка: Асеев (однодворец) Фрол Игнатьевич