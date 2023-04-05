Евплова (Кириллова) Федосья Корниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евплова (Кириллова) Федосья Корниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Кириллов Корнелий

Мать: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Евплов Спиридон Лаврентьевич

Отец ребёнка: Евплов Лаврентий Николаевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Евплов Данила Лаврентьевич

Отец ребёнка: Евплов Лаврентий Николаевич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Евплов Иван Лаврентьевич

Отец ребёнка: Евплов Лаврентий Николаевич

Рождение ребёнка
1918

Сын: Евплов Андрей Лаврентьевич

Отец ребёнка: Евплов Лаврентий Николаевич

Смерть
1959