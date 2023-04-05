Евплова (Кириллова) Федосья Корниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1959
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Кириллов Корнелий
Мать: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Евплов Спиридон Лаврентьевич
Отец ребёнка: Евплов Лаврентий Николаевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Евплов Данила Лаврентьевич
Отец ребёнка: Евплов Лаврентий Николаевич
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Евплов Лаврентий Николаевич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Евплов Андрей Лаврентьевич
Отец ребёнка: Евплов Лаврентий Николаевич
Смерть
1959