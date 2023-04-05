(Кириллова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Евплова Федосья Корниловна
Отец ребёнка: Кириллов Корнелий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кириллова Наталия Корниловна
Отец ребёнка: Кириллов Корнелий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курзаева Евдокия Корниловна
Отец ребёнка: Кириллов Корнелий