(Кириллова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кириллова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Евплова Федосья Корниловна

Отец ребёнка: Кириллов Корнелий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кириллова Наталия Корниловна

Отец ребёнка: Кириллов Корнелий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курзаева Евдокия Корниловна

Отец ребёнка: Кириллов Корнелий

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