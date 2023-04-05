Кириллов Корнелий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллов Корнелий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Евплова Федосья Корниловна

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кириллова Наталия Корниловна

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курзаева Евдокия Корниловна

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Смерть
1924
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