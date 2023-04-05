Кириллов Корнелий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти1924
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Евплова Федосья Корниловна
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кириллова Наталия Корниловна
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курзаева Евдокия Корниловна
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Смерть
1924