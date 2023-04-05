Евплов Лаврентий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Евплов Николай Дементьевич
Мать: Мария
Рождение ребёнка
1905
Сын: Евплов Спиридон Лаврентьевич
Мать ребёнка: Евплова Федосья Корниловна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Евплов Данила Лаврентьевич
Мать ребёнка: Евплова Федосья Корниловна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Евплова Федосья Корниловна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Евплов Андрей Лаврентьевич
Мать ребёнка: Евплова Федосья Корниловна