Евплов Лаврентий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евплов Лаврентий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евплов Николай Дементьевич

Мать: Мария

Рождение ребёнка
1905

Сын: Евплов Спиридон Лаврентьевич

Мать ребёнка: Евплова Федосья Корниловна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Евплов Данила Лаврентьевич

Мать ребёнка: Евплова Федосья Корниловна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Евплов Иван Лаврентьевич

Мать ребёнка: Евплова Федосья Корниловна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Евплов Андрей Лаврентьевич

Мать ребёнка: Евплова Федосья Корниловна

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