Евплов Андрей Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евплов Андрей Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Евплов Лаврентий Николаевич

Мать: Евплова Федосья Корниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евплов Павел Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евплов Владимир Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евплов Михаил Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евплов Николай Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евплов Геннадий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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