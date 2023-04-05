Евплов Андрей Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евплов Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евплов Геннадий Андреевич
Смерть
Неизвестно