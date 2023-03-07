Ермаченко Августа Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения04.11.1906
Дата смерти15.06.1994
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1906
Бракосочетание
01.07.1927
Рождение ребёнка
24.05.1929
Сын: Ермаченко Валентин Николаевич
Отец ребёнка: Ермаченко Николай Ерофеевич
Рождение ребёнка
04.04.1930
Дочь: Константинова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Ермаченко Николай Ерофеевич
Рождение ребёнка
21.07.1937
Дочь: Барканова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Ермаченко Николай Ерофеевич
Смерть
15.06.1994