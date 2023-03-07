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Ермаченко Августа Евгеньевна

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Место рождения

Красное Село, Царскосельский уезд, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

04.11.1906

Дата смерти

15.06.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1906

Отец: Разживин Евгений Петрович

Мать: Разживина Мария Петровна

Красное Село, Царскосельский уезд, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
01.07.1927

Муж: Ермаченко Николай Ерофеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.05.1929

Сын: Ермаченко Валентин Николаевич

Отец ребёнка: Ермаченко Николай Ерофеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.04.1930

Дочь: Константинова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Ермаченко Николай Ерофеевич

Рождение ребёнка
21.07.1937

Дочь: Барканова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Ермаченко Николай Ерофеевич

Смерть
15.06.1994
Москва, город федерального значения Москва
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