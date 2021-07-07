Константинова (Ермаченко) Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1930
Дата смерти12.04.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1930
Бракосочетание
01.01.1951
Рождение ребёнка
10.05.1952
Дочь: Резниченко Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Константинов Николай Петрович
Рождение ребёнка
03.08.1956
Дочь: Константинова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Константинов Николай Петрович
Смерть
12.04.1977