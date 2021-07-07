Константинова (Ермаченко) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинова (Ермаченко) Людмила Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1930

Дата смерти

12.04.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1930

Отец: Ермаченко Николай Ерофеевич

Мать: Ермаченко Августа Евгеньевна

Бракосочетание
01.01.1951

Муж: Константинов Николай Петрович

Рождение ребёнка
10.05.1952

Дочь: Резниченко Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Константинов Николай Петрович

Рождение ребёнка
03.08.1956

Дочь: Константинова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Константинов Николай Петрович

Смерть
12.04.1977
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