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Ермаченко Николай Ерофеевич

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Место рождения

Березовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Березовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
01.07.1927

Жена: Ермаченко Августа Евгеньевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.05.1929

Сын: Ермаченко Валентин Николаевич

Мать ребёнка: Ермаченко Августа Евгеньевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.04.1930

Дочь: Константинова Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Ермаченко Августа Евгеньевна

Рождение ребёнка
21.07.1937

Дочь: Барканова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Ермаченко Августа Евгеньевна

Смерть
?.12.1941
пропал без вести в декабре 1941 года в бою под Москвой
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