Ермаченко Николай Ерофеевич
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.07.1927
Рождение ребёнка
24.05.1929
Сын: Ермаченко Валентин Николаевич
Мать ребёнка: Ермаченко Августа Евгеньевна
Рождение ребёнка
04.04.1930
Дочь: Константинова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Ермаченко Августа Евгеньевна
Рождение ребёнка
21.07.1937
Дочь: Барканова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Ермаченко Августа Евгеньевна
Смерть
?.12.1941
пропал без вести в декабре 1941 года в бою под Москвой