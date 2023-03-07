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Марина Григорьевна

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Место рождения

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Григорий Кондратьевич

Мать: Афросинья Ивановна

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
После 1840

Муж: Рассадкин Илья Тарасович

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Илья Тарасович Рассадкин ушёл в зятья в дом тестя Григория Кондратьевича, женившись на его старшей дочери, т.к. Григорий Кондратьевич в 1840 потерял последнего сына, не оставившего потомства, и наслед... Показать все
Рождение ребёнка
1846

Сын: Рассадкин Тимофей Ильич

Отец ребёнка: Рассадкин Илья Тарасович

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Рассадкин Павел Ильич

Отец ребёнка: Рассадкин Илья Тарасович

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Рассадкина Мария Ильинична

Отец ребёнка: Рассадкин Илья Тарасович

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Рассадкина Елизавета Ильинична

Отец ребёнка: Рассадкин Илья Тарасович

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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