Марина Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Григорий Кондратьевич
Мать: Афросинья Ивановна
Бракосочетание
После 1840
Илья Тарасович Рассадкин ушёл в зятья в дом тестя Григория Кондратьевича, женившись на его старшей дочери, т.к. Григорий Кондратьевич в 1840 потерял последнего сына, не оставившего потомства, и наслед... Показать все
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Рассадкин Илья Тарасович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Рассадкин Илья Тарасович
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Рассадкина Мария Ильинична
Отец ребёнка: Рассадкин Илья Тарасович
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Рассадкина Елизавета Ильинична
Отец ребёнка: Рассадкин Илья Тарасович
Смерть
Неизвестно