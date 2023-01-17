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Рассадкин Тимофей Ильич

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Место рождения

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Рассадкин Илья Тарасович

Мать: Марина Григорьевна

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
До 1881

Дочь: Рассадкина Екатерина Тимофеевна

Мать ребёнка: Рассадкина Матрона Николаевна

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.07.1882 ст.

Дочь: Рассадкина Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Рассадкина Матрона Николаевна

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.08.1883 ст.

Дочь: Рассадкина Василиса Тимофеевна

Мать ребёнка: Рассадкина Матрона Николаевна

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рассадкина Матрона Николаевна

Смерть
Неизвестно
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