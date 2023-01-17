Рассадкин Тимофей Ильич
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Рассадкин Илья Тарасович
Мать: Марина Григорьевна
Рождение ребёнка
До 1881
Дочь: Рассадкина Екатерина Тимофеевна
Мать ребёнка: Рассадкина Матрона Николаевна
Рождение ребёнка
13.07.1882 ст.
Дочь: Рассадкина Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Рассадкина Матрона Николаевна
Рождение ребёнка
14.08.1883 ст.
Дочь: Рассадкина Василиса Тимофеевна
Мать ребёнка: Рассадкина Матрона Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно