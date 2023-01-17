Рассадкина Матрона Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1881
Дочь: Рассадкина Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Рассадкин Тимофей Ильич
Рождение ребёнка
13.07.1882 ст.
Дочь: Рассадкина Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Рассадкин Тимофей Ильич
Рождение ребёнка
14.08.1883 ст.
Дочь: Рассадкина Василиса Тимофеевна
Отец ребёнка: Рассадкин Тимофей Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно