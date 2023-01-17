Рассадкина Матрона Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рассадкина Матрона Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1881

Дочь: Рассадкина Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Рассадкин Тимофей Ильич

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.07.1882 ст.

Дочь: Рассадкина Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Рассадкин Тимофей Ильич

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.08.1883 ст.

Дочь: Рассадкина Василиса Тимофеевна

Отец ребёнка: Рассадкин Тимофей Ильич

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рассадкин Тимофей Ильич

Смерть
Неизвестно
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