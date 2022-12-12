Афросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афросинья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Между 1835 и 1850

Пол

Женский

Отец

Около 1764 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1786 г.р.

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Иван Никитич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.02.1816

Сын: Филипп Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Кондратьевич

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Максим Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Кондратьевич

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Марина Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Кондратьевич

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Кондратьевич

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Кондратьевич

Смерть
Между 1835 и 1850
Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
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