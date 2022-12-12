Афросинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиМежду 1835 и 1850
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: Иван Никитич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.02.1816
Сын: Филипп Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Кондратьевич
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Максим Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Кондратьевич
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Марина Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Кондратьевич
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1835 и 1850