Рассадкин Павел Ильич
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Рассадкин Илья Тарасович
Мать: Марина Григорьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1880
Сын: Рассадкин Андрей Павлович
Мать ребёнка: Рассадкина Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
16.07.1883 ст.
Дочь: Рассадкина Ефросиния Павловна
Мать ребёнка: Рассадкина Ульяна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно