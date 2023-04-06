Рассадкин Павел Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРассадкин Павел Ильич

Рассадкин Павел Ильич

avatar

Место рождения

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Рассадкин Илья Тарасович

Мать: Марина Григорьевна

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1880

Сын: Рассадкин Андрей Павлович

Мать ребёнка: Рассадкина Ульяна Яковлевна

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.07.1883 ст.

Дочь: Рассадкина Ефросиния Павловна

Мать ребёнка: Рассадкина Ульяна Яковлевна

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рассадкина Ульяна Яковлевна

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close