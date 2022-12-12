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Григорий Кондратьевич

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Место рождения

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Отец

Около 1754 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1791 г.р.

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Кондратий Алексеевич

Мать: не указана

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около ?.02.1816

Сын: Филипп Григорьевич

Мать ребёнка: Афросинья Ивановна

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Максим Григорьевич

Мать ребёнка: Афросинья Ивановна

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Марина Григорьевна

Мать ребёнка: Афросинья Ивановна

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Дарья Григорьевна

Мать ребёнка: Афросинья Ивановна

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афросинья Ивановна

Смерть
После 1858
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