Григорий Кондратьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: Кондратий Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.02.1816
Сын: Филипп Григорьевич
Мать ребёнка: Афросинья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Максим Григорьевич
Мать ребёнка: Афросинья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Марина Григорьевна
Мать ребёнка: Афросинья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Дарья Григорьевна
Мать ребёнка: Афросинья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афросинья Ивановна
Смерть
После 1858