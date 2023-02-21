Максим Акинфиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максим Акинфиев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Акинфий Понкратов

Мать: Аграфена Афанасьева

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Варвара Максимова

Мать ребёнка: Фекла Акимова

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Анна Максимова

Мать ребёнка: Фекла Акимова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Дмитрий Максимов

Мать ребёнка: Фекла Акимова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Петр Максимов

Мать ребёнка: Фекла Акимова

Рождение ребёнка
14.08.1864

Дочь: Васса Максимова

Мать ребёнка: Фекла Акимова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.02.1867

Сын: Понкратов Федор Максимов

Мать ребёнка: Фекла Акимова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.11.1869

Сын: Николай Максимов

Мать ребёнка: Фекла Акимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Акимова

Смерть
Неизвестно
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