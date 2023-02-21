Максим Акинфиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Акинфий Понкратов
Мать: Аграфена Афанасьева
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Варвара Максимова
Мать ребёнка: Фекла Акимова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Анна Максимова
Мать ребёнка: Фекла Акимова
Рождение ребёнка
1858
Сын: Дмитрий Максимов
Мать ребёнка: Фекла Акимова
Рождение ребёнка
1861
Сын: Петр Максимов
Мать ребёнка: Фекла Акимова
Рождение ребёнка
14.08.1864
Дочь: Васса Максимова
Мать ребёнка: Фекла Акимова
Рождение ребёнка
15.02.1867
Мать ребёнка: Фекла Акимова
Рождение ребёнка
26.11.1869
Сын: Николай Максимов
Мать ребёнка: Фекла Акимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Акимова
Смерть
Неизвестно