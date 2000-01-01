Варвара Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

После 1864

Пол

Женский

Отец

1832 г.р.

Мать

1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Максим Акинфиев

Мать: Фекла Акимова

Смерть
После 1864
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