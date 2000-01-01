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Варвара Максимова
Варвара Максимова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1851
Дата смерти
После 1864
Пол
Женский
Отец
Максим Акинфиев
1832 г.р.
Мать
Фекла Акимова
1833 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец:
Максим Акинфиев
Мать:
Фекла Акимова
Смерть
После 1864
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