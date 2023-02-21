Аграфена Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена Афанасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

До 1864

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1818

Сын: Григорий Акинфиев

Отец ребёнка: Акинфий Понкратов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.10.1819

Дочь: Анастасия Акинфиева

Отец ребёнка: Акинфий Понкратов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Арина Акинфиева

Отец ребёнка: Акинфий Понкратов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Степан Акинфиев

Отец ребёнка: Акинфий Понкратов

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Агафья Акинфиева

Отец ребёнка: Акинфий Понкратов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Максим Акинфиев

Отец ребёнка: Акинфий Понкратов

Рождение ребёнка
1834

Сын: Родион Акинфиев

Отец ребёнка: Акинфий Понкратов

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Феодосья Акинфиева

Отец ребёнка: Акинфий Понкратов

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Миронова Евдокия Акинфиева

Отец ребёнка: Акинфий Понкратов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акинфий Понкратов

Смерть
До 1864
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