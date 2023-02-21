Аграфена Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиДо 1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1818
Сын: Григорий Акинфиев
Отец ребёнка: Акинфий Понкратов
Рождение ребёнка
29.10.1819
Дочь: Анастасия Акинфиева
Отец ребёнка: Акинфий Понкратов
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Арина Акинфиева
Отец ребёнка: Акинфий Понкратов
Рождение ребёнка
1828
Сын: Степан Акинфиев
Отец ребёнка: Акинфий Понкратов
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Агафья Акинфиева
Отец ребёнка: Акинфий Понкратов
Рождение ребёнка
1832
Сын: Максим Акинфиев
Отец ребёнка: Акинфий Понкратов
Рождение ребёнка
1834
Сын: Родион Акинфиев
Отец ребёнка: Акинфий Понкратов
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Феодосья Акинфиева
Отец ребёнка: Акинфий Понкратов
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Миронова Евдокия Акинфиева
Отец ребёнка: Акинфий Понкратов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акинфий Понкратов
Смерть
До 1864