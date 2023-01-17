Миронова Евдокия Акинфиева
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смерти28.06.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Акинфий Понкратов
Мать: Аграфена Афанасьева
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Миронов Семен Филиппов
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Сафронова Ксения Семенова
Отец ребёнка: Миронов Семен Филиппов
Рождение ребёнка
14.11.1867
Дочь: Екатерина Семенова
Отец ребёнка: Миронов Семен Филиппов
Рождение ребёнка
16.07.1869
Сын: Миронов Илья Семенов
Отец ребёнка: Миронов Семен Филиппов
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Миронов Семен Филиппов
Рождение ребёнка
13.02.1874
Дочь: Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Миронов Семен Филиппов
Рождение ребёнка
19.08.1875
Дочь: Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Миронов Семен Филиппов
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Харитонова Лукерья Семенова
Отец ребёнка: Миронов Семен Филиппов
Смерть
28.06.1910
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Бракосочетание
10.02.1954