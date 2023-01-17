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Миронова Евдокия Акинфиева

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

28.06.1910

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Акинфий Понкратов

Мать: Аграфена Афанасьева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Миронов Федор Семенов

Отец ребёнка: Миронов Семен Филиппов

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Сафронова Ксения Семенова

Отец ребёнка: Миронов Семен Филиппов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.11.1867

Дочь: Екатерина Семенова

Отец ребёнка: Миронов Семен Филиппов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.07.1869

Сын: Миронов Илья Семенов

Отец ребёнка: Миронов Семен Филиппов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Миронов Василий Семенов

Отец ребёнка: Миронов Семен Филиппов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.02.1874

Дочь: Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Миронов Семен Филиппов

Рождение ребёнка
19.08.1875

Дочь: Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Миронов Семен Филиппов

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Харитонова Лукерья Семенова

Отец ребёнка: Миронов Семен Филиппов

Смерть
28.06.1910
Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Бракосочетание
10.02.1954

Муж: Миронов Семен Филиппов

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