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Арина Акинфиева

Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Акинфий Понкратов

Мать: Аграфена Афанасьева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Матрена Степанова

Отец ребёнка: Харламов Степан Лаврентьев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Харламов Федор Степанов

Отец ребёнка: Харламов Степан Лаврентьев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Харламов Алексей Степанов

Отец ребёнка: Харламов Степан Лаврентьев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Акулина Степанова

Отец ребёнка: Харламов Степан Лаврентьев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Харламов Иван Степанов

Отец ребёнка: Харламов Степан Лаврентьев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Мария Степанова

Отец ребёнка: Харламов Степан Лаврентьев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.03.1864

Сын: Харламов Алексей Степанов

Отец ребёнка: Харламов Степан Лаврентьев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харламов Степан Лаврентьев

Смерть
Неизвестно
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