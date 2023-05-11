Арина Акинфиева
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Акинфий Понкратов
Мать: Аграфена Афанасьева
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Матрена Степанова
Отец ребёнка: Харламов Степан Лаврентьев
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Харламов Степан Лаврентьев
Рождение ребёнка
1850
Сын: Харламов Алексей Степанов
Отец ребёнка: Харламов Степан Лаврентьев
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Акулина Степанова
Отец ребёнка: Харламов Степан Лаврентьев
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Харламов Степан Лаврентьев
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Мария Степанова
Отец ребёнка: Харламов Степан Лаврентьев
Рождение ребёнка
12.03.1864
Сын: Харламов Алексей Степанов
Отец ребёнка: Харламов Степан Лаврентьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно