Фекла Акимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла Акимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Варвара Максимова

Отец ребёнка: Максим Акинфиев

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Анна Максимова

Отец ребёнка: Максим Акинфиев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Дмитрий Максимов

Отец ребёнка: Максим Акинфиев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Петр Максимов

Отец ребёнка: Максим Акинфиев

Рождение ребёнка
14.08.1864

Дочь: Васса Максимова

Отец ребёнка: Максим Акинфиев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.02.1867

Сын: Понкратов Федор Максимов

Отец ребёнка: Максим Акинфиев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.11.1869

Сын: Николай Максимов

Отец ребёнка: Максим Акинфиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Акинфиев

Смерть
Неизвестно
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