Фекла Акимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Варвара Максимова
Отец ребёнка: Максим Акинфиев
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Анна Максимова
Отец ребёнка: Максим Акинфиев
Рождение ребёнка
1858
Сын: Дмитрий Максимов
Отец ребёнка: Максим Акинфиев
Рождение ребёнка
1861
Сын: Петр Максимов
Отец ребёнка: Максим Акинфиев
Рождение ребёнка
14.08.1864
Дочь: Васса Максимова
Отец ребёнка: Максим Акинфиев
Рождение ребёнка
15.02.1867
Отец ребёнка: Максим Акинфиев
Рождение ребёнка
26.11.1869
Сын: Николай Максимов
Отец ребёнка: Максим Акинфиев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Акинфиев
Смерть
Неизвестно