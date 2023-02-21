Николай Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколай Максимов

Николай Максимов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1869

Дата смерти

17.07.1871

Пол

Мужской

Отец

1832 г.р.

Мать

1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1869

Отец: Максим Акинфиев

Мать: Фекла Акимова

Смерть
17.07.1871
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close