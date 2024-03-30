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Коньков Иван Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Около 1940

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Коньков Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Конькова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Конькова Александра Дмитриевна

Игумново, Верховажское с.п, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
01.06.1921

Сын: Коньков Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Конькова Александра Дмитриевна

Игумново, Верховажское с.п, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
1928

Сын: Коньков Василий Иванович

Мать ребёнка: Конькова Александра Дмитриевна

Игумново, Верховажское с.п, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Конькова Александра Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Сберкасса
Работал охранником
Смерть
Около 1940
Игумново, Верховажское с.п, Вологодская обл.
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