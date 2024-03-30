Коньков Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиОколо 1940
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Коньков Яков
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Конькова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Конькова Александра Дмитриевна
Игумново, Верховажское с.п, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
01.06.1921
Сын: Коньков Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Конькова Александра Дмитриевна
Игумново, Верховажское с.п, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Конькова Александра Дмитриевна
Игумново, Верховажское с.п, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Конькова Александра Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
Сберкасса
Работал охранником
Смерть
Около 1940
Игумново, Верховажское с.п, Вологодская обл.